Cuccioli di labrador in vendita, ma è una truffa: coppia di 40enni rischia fino a tre anni

TRIESTE - Dolci cuccioli di labrador in vendita: un annuncio falso che ha tratto in inganno almeno due persone le quali, dopo aver sborsato importanti somme di denaro, non hanno ricevuto in consegna i loro piccoli amici. Una truffa per la quale è stata indagata una coppia: un triestino di 45 anni e una donna 44enne di nazionalità slovena che, secondo l'accusa, avrebbero orchestrato e perpetrato il raggiro. Con questo stratagemma la coppia è riuscita a farsi versare da due distinti clienti svariate migliaia di euro, senza mai consegnare i cagnolini al destinatario.

I fatti risalgono al 2021 ma la conclusione delle indagini preliminari, coordinate dal Pubblico Ministero Lucia Baldovin, è stata notificata loro solo di recente. La data dell'udienza preliminare sarà fissata nelle prossime settimane. La donna, che al momento ha fatto perdere le tracce e non è reperibile sul territorio nazionale, è difesa dall'avvocato Matteo Di Bari del foro di Trieste, mentre il presunto complice dall'avvocato Elena Muz del foro di Udine. Sono accusati del reato di truffa in concorso e rischiano la reclusione da sei mesi a tre anni, con multa da 51 a 1.032 euro.