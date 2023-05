“Disastro” in piazza della Repubblica, via Mazzini inondata per tubatura esplosa: alcune vie senz'acqua fino a domattina (FOTO)

AGGIORNAMENTO ORE 18: AcegasApsAmga informa che "la condotta è stata chiusa e la perdita è cessata alle 17:40. Si lavorerà per tutta la notte e, salvo imprevisti, il ripristino dei servizi è previsto per domani mattina presto". La multiutility informa che le utenze sono interrotte "nell'area di piazza della Repubblica, via Santa Caterina, via Bellini fino all'incrocio con via Filzi, piazza Sant'Antonio". Inizialmente l'erogazione d'acqua era stata compromessa, con flussi più deboli, in un'area ben più vasta (segnalazioni anche in via Fabio Severo e via San Michele) ma ora, con la chiusura della condotta, il danno sarebbe circoscritto alle vie sopra indicate.

Si rompe una tubatura in piazza della Repubblica, l'asfalto si deforma e due tombini saltano per la pressione dell'acqua, che sgorga a fiumi inondando via Mazzini. La via è stata chiusa al traffico. In diversi appartamenti del centro non c'è più acqua corrente anche se l'entità del danno dev'essere ancora stabilita. E' successo intorno alle 15:45 di oggi, domenica 7 maggio. Da una prima ricostruzione sembra sia esplosa una conduttura idrica portante da 500 millimetri in ghisa e potrebbe essere necessaria la sostituzione di un tratto. In questo caso i lavori potrebbero continuare anche la notte. AcegasApsAmga sta lavorando per ripristinare l'erogazione di acqua.

Sul posto polizia locale e vigili del fuoco. Tra gli altri sono intervenuti per un sopralluogo anche l'assessore alla sicurezza Maurizio De Blasio e il coordinatore della lista Dipiazza in V circoscrizione Giorgio Cecco, il quale ha rimarcato il "tempestivo intervento di Acegas e del Comune". Solo qualche giorno fa un problema analogo si era verificato in via Ponziana.

IL VIDEO