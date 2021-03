"Da noi non è obbligatoria": due turisti si rifiutano di mettere la mascherina, sanzionati

Nel pomeriggio di ieri una pattuglia dei Carabinieri della Stazione di Miramare ha sanzionato due turisti Sloveni che passeggiavano in mezzo alla gente su viale Miramare senza mascherina e si sono rifiutati di indossarla. I due si sono giustificati che si stavano rilassando con una passeggiata lungomare e che in Slovenia la mascherina non è obbligatoria. Per entrambi è scattata la sanzione per la violazione della normativa anti Covid-19.