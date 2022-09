Ubriaco alla guida danneggia un semaforo in piazza Garibaldi

Un uomo in stato di alterazione alcolica perde il controllo dell'auto e si schianta contro un semaforo in piazza Garibaldi. È successo nella notte tra il 16 e il 17 settembre, intorno alle 2:30. Sul posto i Carabinieri per i rilievi. Il semaforo è stato riportato in posizione eretta dagli operatori di AcegasApsAmga, ma attualmente le luci sono ancora lampeggianti.