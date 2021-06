Ubriaco, cerca di farsi investire dalle auto in via dell’Istria: denunciato

Nel pomeriggio di ieri, inoltre, a Polizia è intervenuta anche in un appartamento di via Soncini per la segnalazione di un uomo in evidente stato di alterazione alcolica, poi denunciato per resistenza a pubblico ufficiale. Un altro episodio di ubriachezza, nella stessa giornata anche in viale XX Settembre

Ieri sera, mentre stava transitando in via dell’Istria, il personale di una Volante della Polizia ha notato al centro della carreggiata un uomo, successivamente identificato per un cittadino italiano del 1959. In palese stato di alterazione alcolica, stava mettendo a rischio l’incolumità propria e dei guidatori dei mezzi in transito. Dopo le formalità di rito, è stato sanzionato per ubriachezza.

Nel pomeriggio di ieri, inoltre, intervenuta in un appartamento di via Soncini per la segnalazione di una persona in evidente stato di alterazione alcolica, una Volante ha denunciato per resistenza a pubblico ufficiale un triestino del 1992. Un altro episodio di ubriachezza, nella stessa giornata anche in viale XX Settembre.