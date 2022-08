Ubriaco e senza patente carambola contro le auto in sosta: arrestato anni dopo

Perde il controllo della sua auto e si schianta contro le auto parcheggiate, causando innumerevoli danni. Ne esce incolume, ma una volta soccorso si scopre che è ubriaco e per giunta che guidava senza patente. Viene così denunciato ma fa perdere le tracce ed emigra in Spagna per poi decidere, dopo anni, di rientrare a casa sua.

Nel tragitto di ritorno, però, incontra una pattuglia dei carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Aurisina, che lo controlla. I militari della Radiomobile di Aurisina scoprono che sull’uomo, un cittadino romeno di 51 anni, pende un mandato di cattura internazionale. È ricercato dalla Romania perché deve scontare 3 anni di reclusione per guida senza patente e sotto l’influenza dell’alcool. Così i militari, dopo aver proceduto al suo arresto, lo hanno associato al Coroneo in attesa dell’estradizione.