Università, dopo 10 anni a Gorizia torna il servizio mensa

"La ripartenza del servizio mensa per gli studenti di Gorizia, che mancava da una decina d'anni, è un segnale importante volto al potenziamento della vocazione universitaria e internazionale di questa città nell'ambito del sistema formativo e di diritto allo studio del Friuli Venezia Giulia. Il nuovo punto ristoro potrà essere utilizzato potenzialmente dai 1700 iscritti a entrambi gli atenei, dai giovani che frequentano gli istituti tecnici statali e da tutto il personale universitario". Lo ha affermato l'assessore all'Università Alessia Rosolen durante la presentazione del servizio mensa per gli studenti degli atenei di Trieste e di Udine che seguono i corsi attivati presso le rispettive sedi di Gorizia e che prenderà il via ufficialmente lunedì 21 febbraio. "Auspichiamo che gli universitari possano fruire fin dal prossimo lunedì di questa rilevante opportunità".

Il punto mesa: orari, prenotazioni e pagamenti

Il punto mensa sarà attivo dal lunedì al venerdì, dalle 13 alle 14, nell'Aula Ristoro 1 messa a disposizione dall'Università di Trieste al piano terra del Polo di via Alviano 18 attraverso la consegna di pasti monoporzione che - precisazione fondamentale - andranno confermati entro le ore 6 del mattino. Le prenotazioni e i pagamenti dei pasti andranno effettuati attraverso la app "bookAmeal" scaricabile dalle piattaforme Android e ioS. Le tariffe variano dai 2,15 ai 4,80 euro per il pasto intero a seconda della fascia Isee di appartenenza. Per migliorare la fruibilità di questo servizio Ardis ha fatto eseguire anche alcuni lavori di adeguamento degli spazi con relativa ristrutturazione investendo circa 320mila euro mentre l'allestimento degli arredi è stato curato dallo stesso ateneo giuliano.

Il progetto sarà curato dalla ditta Sodexo che già gestisce le mense universitarie di Trieste, Pordenone e Gemona del Friuli. L'appalto di 140.400 euro scadrà il 31 luglio del 2023. Altra novità di rilievo, gli utenti avranno a disposizione tre menù differenti che saranno pubblicati settimanalmente nella pagina "Ristorazione" del sito internet di Ardis: giornaliero, leggero e vegetariano.