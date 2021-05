La Fondazione CrTrieste dona 55mila euro a sostegno della campagna vaccinale

Riceviamo da Asugi e pubblichiamo integralmente

La Direzione di ASUGI ringrazia la Fondazione Cassa di Risparmio di Trieste per l'ulteriore contributo, pari a 55.000 Euro, per il sostegno all’acquisto dei DPI, alla copertura assicurativa del personale sanitario volontario impegnato nella somministrazione dei vaccini nei vari punti dislocati sul territorio giuliano e per il trasporto di anziani non autosufficienti verso gli hub vaccinali e rientro.

La Fondazione CRTrieste era infatti già intervenuta con un contributo per l’avvio della campagna vaccinale volta a debellare il Covid-19 e in particolare si era attivata direttamente per mettere a disposizione dell’ASUGI gli spazi del Molo IV dove a inizio maggio è stato creato un centro vaccinale, possibile grazie allo stanziamento di 110.00 Euro per la copertura delle spese di affitto, allestimento, pulizia e sanificazione dei locali, dall'apertura fino a settembre 2021.

“Senza la garanzia della salute non ci può essere la ripresa delle attività economiche. Per questo motivo dall'inizio dell'emergenza pandemica abbiamo voluto essere accanto ad ASUGI con interventi per fronteggiare le problematiche che, di volta in volta, si manifestavano e nei recenti mesi abbiamo voluto garantire il sostegno alla campagna vaccinale affinchè potesse svolgersi con rapidità ed essere di sostegno al ritorno alla normalità, augurandoci che i cittadini aderiscano massicciamente alla campagna vaccinale” ha dichiarato la Presidente della Fondazione CRTrieste, Tiziana Benussi. Gli stanziamenti infatti sono complessivamente due e così ripartiti: