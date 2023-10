Vaccinazioni anti Covid e influenza: sabato oltre 400 posti disponibili

Riceviamo da Asugi e pubblichiamo integralmente

ASUGI comunica che, al fine di dare risposta immediata alla popolazione, sabato 28 ottobre è stata aperta una giornata per le vaccinazioni Covid e antinfluenzali, dalle ore 8:30 alle ore 15:30 con prenotazione tramite CUP, webapp e farmacie. Le vaccinazioni saranno effettuate in via dei Ralli 3, a Trieste. I posti disponibili al momento sono 420.