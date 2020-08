Pentola sul fuoco: incendio in una casa a Valmaura

Oggi, alle ore 21.13, i Vigili del Fuoco del Comando di Trieste, sono intervenuti con un’auto pompa serbatoio e un’autobotte, per un incendio causato da una pentola incustodita all'interno di una casetta situata in Via Cesare Rossi. I Vigili del fuoco, giunti sul posto, con l'ausilio degli autorespiratori hanno provveduto a mettere in sicurezza il locale cucina. Sul posto il personale sanitario, nessuna persona risulta ferita o intossicata.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.