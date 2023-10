Vandali a Cattinara: danneggiate le auto dei dipendenti

TRIESTE - Parabrezza, lunotti e fari rotti, pneumatici danneggiati e targhe rubate. Succede questo al parcheggio riservato al personale Asugi dell'ospedale di Cattinara. Questa mattina, infatti, alcuni dipendenti hanno ritrovato le loro auto vandalizzate. A segnalare l'episodio, verificatosi nella notte tra venerdì e sabato, sono state le sigle sindacali Fials, Cgil e Cisl. "Purtroppo non è la prima volta e se la Direzione non interviene con maggiori controlli non sarà nemmeno l’ultima", hanno dichiarato i sindacati, spiegando che non si tratta di un episodio isolato. "Quest'anno ci sono stati già 4/5 episodi del genere ai danni degli operatori che svolgono il loro lavoro in ospedale. Chiediamo alla direzione dell'Asugi di provvedere in tempi brevi a migliorare il servizio di vigilanza".