Dal Carso alla 202, tutti gli autovelox dell'ultima settimana di novembre

TRIESTE - Torna anche nell'ultima settimana di novembre l'appuntamento con l'informazione a cura della polizia locale del Comune di Trieste. Da oggi 27 novembre a domenica 3 dicembre le pattuglie con l'autovelox si posizioneranno lungo strada Nuova per Opicina, in via Bonomea, sulla strada statale 202 ex Gvt, in via Carnaro, sulla strada regionale Ts 35 e in via San Nazario. In caso di maltempo, fa sapere la polizia locale, l'autovelox verrà posizionato in uno dei box fissi presenti in città.