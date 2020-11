"Il Comune di Trieste è la sesta città italiana per verde pubblico pro capite con 32,6 mq", lo dichiara l'assessore al verde pubblico Elisa Lodi, specificando che la città "ha il privilegio di vantare un rarissimo esempio di bosco urbano quale il Parco Farneto (Boschetto) prezioso scrigno di biodiversità e polmone verde della città. Fino ad oggi sono stati catalogati al censimento degli alberi più di 23mila piante presenti in ambiti di verde pubblico urbani, rimanendo esclusi gli alberi presenti nei grandi Parchi (Parco Farneto, Parco di Villa Giulia) stimati in circa 1,5 milioni di alberi".