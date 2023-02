Mix di sostanze, si sente male e viene soccorso: giovane a Cattinara

TRIESTE - Un giovane di 38 anni è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale di Cattinara a causa dello stato di alterazione dovuto all'assunzione di un mix di alcool e sostanze non meglio identificate. L'episodio è avvenuto in via dei Bonomo, nella serata di oggi 22 febbraio a Trieste. L'uomo, in evidente stato confusionale, è stato trovato sulla scalinata che conduce all'ingresso del centro commerciale Il Giulia ed è stato soccorso dai sanitari del 118, accorsi sul posto con l'automedica e una ambulanza. Poco dopo è giunta anche una gazzella dei carabinieri, che ha raccolto alcune informazioni dai presenti. Le sue condizioni non sarebbero gravi.