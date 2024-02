Brutta caduta mentre lavora, 118 sul posto

TRIESTE - Una persona è stata soccorsa dai sanitari del 118 in via Catullo 7/6 dopo essere rimasta vittima di un brutto infortunio mentre stava lavorando all'interno di una abitazione sita ai piani alti dello stabile. L'episodio è avvenuto nella mattinata di oggi 14 febbraio. Secondo quanto si apprende, la persona è caduta da un'altezza di circa quattro metri. Per le prime cure del caso sono giunti i sanitari del 118 con ambulanza e automedica. L'intervento è in codice giallo. La persona non sarebbe in pericolo di vita. La notizia è in aggiornamento