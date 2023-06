Ennesimo incendio in via Colombo 12, vigili del fuoco sul posto

TRIESTE - Nuovo incendio in via Cristofoto Colombo, all'interno del condominio al civico 12 già oggetto di numerosi interventi sia dei vigili del fuoco che delle forze dell'ordine. Questa volta le fiamme hanno interessato un condizionatore andato a fuoco sul pianerottolo del quinto piano. "Quel condizionatore non c'era - così la testimonianza di una persona residente - ed ha prodotto una nube che ha invaso tutto il vano scale". Diversi residenti si sono accorti delle fiamme a causa proprio del fumo entrato nei loro appartamenti. "Ho aperto le finestre - così la testimonianza - e chiamato i vigili del fuoco". L'intervento è in corso. Il condominio di via Colombo 12 era salito agli onori delle cronache a causa di numerosi incendi scoppiati al suo interno, tanto che si è giunti all'ipotesti di reato legata alla presenza e alla mano di un piromane. La notizia è in aggiornamento.