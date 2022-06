"Due anni di segnalazioni per l'eternit, non so più a chi rivolgermi"

Non c'è pace per via Giovanni di Peco. La zona - nel rione di Borgo San Sergio, a due passi dal comprensorio Ater denominato Case dei puffi - è da tempo oggetto di segnalazioni relative alla presenza di incendi improvvisi ma anche e sopratutto di discariche a cielo aperto. "Dopo due anni di segnalazioni di presenza di Eternit - spiega una lettrice che ha scritto alla redazione - la situazione peggiora di giorno in giorno". Secondo quanto inviato dalla lettrice anche il sentiero per le celebri cascatelle sarebbe invaso da rifiuti, provenienti principalmente da demolizioni e da lavori di ristrutturazione edile. "Ormai non so più a chi segnalare - conclude - e l'Eternit resta lì, all'aperto, anche frantumato".