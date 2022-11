Via libera ai vaccini in farmacia

A breve sarà possibile recarsi in farmacia per la somministrazione dei vaccini anti Covid-19 e antinfluenzale per la stagione 2022/2023. La giunta regionale del Friuli Venezia Giulia ha approvato la delibera apposita, frutto di un accordo tra Regione, Federfarma Fvg e associazioni rappresentanti le farmacie del territorio. Ci sarà, quindi, la possibilità di vaccinarsi nelle farmacie aderenti al progetto. Potranno accedere a questo servizio sia a soggetti ai quali la vaccinazione è offerta gratuitamente, sia a chi vuole volontariamente ricevere la vaccinazione. Ricordiamo che la vaccinazione è gratuita per gli over 60 e gli adulti sopra i 18 anni affetti da patologie a rischio di complicanze. Ci sarà un breve periodo di sperimentazione prima dell'attivazione di questo nuovo servizio. La possibilità di recarsi nella farmacia di fiducia, magari vicino a casa, potrebbe essere un incentivo in più per dare una spinta alla campagna vaccinale che stenta decollare, commentano dai vertici di Federfarma Fvg.