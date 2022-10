Pentola piena d'olio prende fuoco, soccorso 51enne: intossicato e ustionato

TRIESTE - Un uomo di 51 anni è stato trasportato in ospedale dai sanitari del 118 dopo essere rimasto intossicato a causa di un principio di incendio scoppiato all'interno del suo appartamento. L'uomo, residente in via Molino a vento, ha subito anche una grave ustione al braccio. Le cause dell'incendio sono al vaglio dei vigili del fuoco ma, da una prima ricostruzione, sembrerebbe che all'origine dei fatti ci sia stata una pentola piena d'olio, preparata per friggere della carne. Sul posto i sanitari del 118.