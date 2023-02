Carnevale: i provvedimenti di viabilità per il 29esimo corso mascherato

Si terrà oggi il 29esimo Corso Mascherato – Palio di Trieste, con partenza da piazza Oberdan alle 14 e arrivo in piazza Unità. Ecco i provvedimenti per la viabilità:

Divieto di sosta e fermata con rimozione dalle ore 8.00 alle ore 20.00:

In via dell’Orologio, a fianco del Palazzo della Regione sull’area di carico/scarico merci (lato numeri civici pari);

in piazza della Borsa, tra l’intersezione via Roma e l’intersezione con via Cassa di Risparmio (lato edifici);

in piazza Oberdan (tutta) ed in via Giustiniano (ambo i lati);

lungo il percorso effettuato dalla sfilata, limitatamente alla carreggiata di via Carducci, via Reti (ambo i lati), piazza San Giovanni, sul tratto che unisce le vie Imbriani e Reti (ambo i lati), via Imbriani (ambo i lati), corso Italia, tra l’intersezione con via Imbriani e l’intersezione con piazza della Borsa e piazza della Borsa.

Sospensione temporanea della circolazione veicolare, gestita sul posto dal personale della Polizia locale secondo le necessità:

Dalle ore 13.00 alle ore 20.00 (e comunque sino al termine del corso mascherato e delle operazioni di pulizia):

piazza Oberdan,

via Carducci (tra l’intersezione con piazza Oberdan e l’intersezione con via Reti),

Reti,

piazza San Giovanni (tra l’intersezione con via Reti e l’intersezione con via Imbriani),

via Imbriani,

corso Italia (tra l’intersezione con via Imbriani e l’intersezione con via Roma),

via Roma (tra l’intersezione con via Nicolò Machiavelli e l’intersezione con corso Italia),

via del Canale Piccolo,

Piazza Tommaseo,

via Cadorna (tra l’intersezione con via Felice Venezian e l’intersezione con via del Mercato Vecchio),

via del Mercato Vecchio,

via dell’Orologio,

via Pozzo del Mare,

via Punta del Forno,

via del Teatro Romano.

Dalle ore 12.00 alle ore 13.00 (e comunque sino a cessate esigenze legate al trasferimento dei carri allegorici al punto di partenza del corteo mascherato) :

Largo Città di Santos,

piazza Libertà,

via Ghega,

piazza Dalmazia,

piazza Oberdan.

Dalle 17.30 alle ore 18.30 (e comunque sino a cessate esigenze legate al rimessaggio dei carri allegorici dopo il corteo mascherato)

riva Caduti per l’italianità di Trieste,

riva Tre Novembre,

piazza Duca degli Abruzzi,

corso Cavour,

largo Città di Santos.

Dalle ore 13.30 alle ore 19.00 è data la possibilità per i taxi che usufruiscono dell’apposita area di sosta sita in piazza Nicolò Tommaseo di uscire direttamente sull’asse delle Rive

Spostamento temporaneo dei capolinea e delle fermate dei bus delle linee che interferiscono con il percorso del Corso Mascherato nelle posizioni ritenute più idonee ed individuati direttamente dal personale della Trieste Trasporti S.p.A. utilizzando comunque le attuali fermate esistenti del T.P.L.

Dalle 13.30 alle 19.00 senso unico di marcia sulla corsia preferenziale del Trasporto Pubblico Locale in via Fabio Severo, tra l’intersezione con piazza Dalmazia e l’intersezione con via Cicerone in direzione della stessa via Cicerone.