Oltre mille quadri di sogni e creatività: viaggio nella "pancia" di ITS Arcademy

TRIESTE - Nel cuore della città, nella storica sede della Cassa di Risparmio di Trieste, ad aprile ha aperto i battenti ITS Arcademy. Con 1400 mq dedicati all'arte, alla moda e alla creatività, questa "arca" accoglie chiunque voglia scoprire il mondo del design contemporaneo. Un luogo che non è solo un museo o una galleria, ma una celebrazione della moda e delle storie viste come fonte d'ispirazione e che comprende uno spazio educativo (i corsi), uno spazio conservativo (l'archivio) e uno spazio espositivo (la mostra).

You are born to create

“You are born to create”. E’ quello che si sente dietro ad una tenda nera che nasconde la prima sala di un percorso espositivo che è quasi un sogno e che viene scadita dai secondi che ti dividono dall'inizio del "viaggio". La voce è quella dell’esperta di moda Daphne Guinnes, mentre le immagini del video che scorre in loop sono di Fabio Bressan. Un invito alla consapevolezza: tutti noi siamo nati per creare. Dalla tenda nera, si finisce nel corridoio che collega l'installazione video alla Library e che è dedicato al contest. Una serie di filmati e due pannelli interattivi spiegano i vari passaggi che precedono la finale del concorso internazionale e di come si sia evoluto negli anni. Infine, l'ingresso alla seconda sala, appunto la Library, è scandito da tre sagome retroilluminate ideate da Massimo Gardone: sono anime che sostengono l'abito ed esaltano la creatività, unite al claim “save the creativity”. La Library è il cuore pulsante dell’Arcademy: con circa 9 mila portfolio (sui quasi 15 mila totali), la "sala della creatività" rappresenta il ponte tra l’idea e la sua realizzazione. Il percorso creativo si snoda attraverso temi che andranno poi a delineare una collezione di abiti o accessori. Tra i portofolio esposti, quello dedicato al sogno, quello che analizza il trauma e quello che analizza il tema dell'infanzia.

La mostra

Usciti dalla Library, ci si addentra infine negli spazi espositivi dedicati alla mostra inaugurale “The First Exhibition – 20 Years of Contemporary Fashion Evolution”, curata da Olivier Saillard. La mostra, patrocinata dal Ministero della Cultura, traccia l'evoluzione della creatività contemporanea attraverso sei sezioni, ognuna rappresentante una corrente artistica universale. Espressionisti, Neofuturisti, Astrazioni liriche, Arte spontanea, Autoritratti e Figurazioni libere esprimono concetti e correnti artistiche universali attraverso quasi cento opere selezionate nella collezione di ITS Arcademy, arricchita da nomi celebri come Demna Gvazalia, direttore creativo di Balenciaga e Matthieu Blazy, direttore creativo di Bottega Veneta. Degna di nota anche la Wunderkammer, dove sono sono custoditi gli accessori. In mostra anche le creazioni di Justin Smith, modista che ha lasciato il segno nei film Maleficent, Star wars e Cruella, la designer svedese Thomasine Barnekow, i cui guanti sono apparsi nella serie Netflix Emily in Paris e Maiko Takeda che ha conquistato Bjork.

L'accademia

Oltre a essere uno spazio espositivo di respiro internazionale, ITS Arcademy è un hub creativo e un centro di formazione. Fin dall'apertura, ha accolto oltre 5000 visitatori (metà dei quali provenienti dall'estero) e più di 500 studenti, offrendo un'esperienza unica, immersa nella creatività, con l'obiettivo di stimolare la creatività che si cela in ciascuno di noi. I corsi partiranno a settembre.

La collezione

La collezione di ITS Arcademy è senza paragoni: 14.758 portfolio, 1.089 abiti, 163 accessori, 118 gioielli, oltre 700 opere fotografiche. Opere prime, progetti radicali e innovativi, raccolti nelle venti edizioni di ITS Contest, uno dei più importanti concorsi al mondo dedicato alla moda contemporanea.