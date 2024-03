Porto vecchio, al via i lavori al viale monumentale

TRIESTE - Partiti i lavori per la realizzazione del viale monumentale del porto vecchio, lungo 1,2 chilometri. Questa mattina alla presenza del sindaco Roberto Dipiazza, degli assessori Everest Bertoli, Elisa Lodi e Michele Babuder, sono stati consegnati i lavori del viale che, come ha affermato Dipiazza, "costituisce un vero e proprio “asse culturale” che valorizza la monumentalità dell’archeologia industriale del porto e si caratterizza per il fatto di collegare visivamente importanti monumenti di Trieste, il castello di San Giusto e il palazzo delle Generali da un lato, dall’altro il faro della Vittoria".

Gli interventi hanno un valore di 19 milioni di euro coperti dal fondo complementare Pnrr. Le operazioni più complesse riguarderanno l’infrastrutturazione sotterranea - saranno realizzate le fognature, le reti del gas e acqua, le direttrici tecnologiche dati e la predisposizione dei sistemi di teleriscaldamento, per un totale di 25 chilometri di tubi. Quindi si procederà con la realizzazione del nastro stradale degli ampi marciapiedi pedonali, della pista ciclabile, illuminazione e del verde pubblico. Una volta realizzatao il viale, la circolazione veicolare del viale monumentale sarà solo in direzione del centro città e quella della bretella, attualmente a doppio senso, diventerà a senso unico in direzione di Barcola. La fine dei lavori è prevista, eccetto complicazioni, per l'estate del 2026. Nell’autunno di quest’anno dovrebbero partire anche gli interventi per la realizzazione del parco lineare verde, che troverà spazio tra la seconda e terza fila dei magazzini, sarà interamente pedonale e, con la sua lunghezza di oltre 3 chilometri, sarà tra i più lunghi d’Europa.