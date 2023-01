Bora: oltre 40 interventi dei vigili del fuoco nella notte

TRIESTE - Oltre quaranta interventi sono stati effettuati dai vigili del fuoco a partire dalla prima serata di ieri, sabato 21 gennaio, e proseguiti per tutta la notte. A causa della bora sferzante sono state molte le chiamate arrivate alla sala operativa e i vigili del fuoco sono intervenuti per mettere in sicurezza diverse strutture pericolanti tra cui un'impalcatura in via Solferino, un tetto in via Lorenzetti, un camino in via Schiapparelli, delle tende in via Galatti e delle finestre in piazzale Europa. Si segnala anche la caduta di un albero a Basovizza nella zona di Pesek e intonaci caduti in via Molino a Vento. Uno degli interventi ha anche riguardato il recupero dei bagni chimici in piazza Unità, installati per la cerimonia d'apertura di Eyof 2023 (Festival Olimpico della Gioventù Europea), che "migravano" a causa del forte vento.