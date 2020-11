Violano il coprifuoco e girano senza mascherina: sanzionate sei persone

Tre persone sanzionate per aver violato il coprifuoco e altre tre per non aver indossato la mascherina: è il bilancio dei cosiddetti "controlli anti - covid" inviati quotidianamente dalla Prefettura e relativi al lavoro di tutte le forze dell'ordine. Cinque di queste sei persone sono state sanzionate dai Carabinieri e una dalla Polizia di stato: si trattava di un triestino di 47 anni che girava in via Puccini con oggetti da scasso dopo il coprifuoco. Le forze dell'ordine hanno controllato in tutto 625 persone e quattro locali nella giornata di ieri.