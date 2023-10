"Sono stata stuprata", la procura apre un'indagine per violenza sessuale

TRIESTE – La procura della Repubblica indaga sull’ipotesi di reato di violenza sessuale che sarebbe stata perpetrata ai danni di una triestina di mezza età lo scorso 10 ottobre. La notizia del grave fatto avvenuto alla periferia sud del capoluogo regionale è emersa solo oggi 31 ottobre. La conferma dell’apertura di un fascicolo in mano alla pubblico ministero Federica Riolino arriva direttamente dal procuratore capo, Antonio De Nicolo, che, tuttavia, non si sbilancia sull’episodio. "Siamo nel pieno delle indagini, non possiamo escludere alcuna ipotesi".

Il caso

Ciò che si apprende è che la chiamata ai sanitari del 118 è arrivata nella mattinata di ventuno giorni fa. La donna ha immediatamente riferito di esser stata vittima di un abuso sessuale e, per questo motivo, è stata successivamente visitata da personale dell’ospedale Burlo Garofalo. Gli inquirenti hanno acquisito i referti sanitari. Le indagini per fare luce sul caso sono affidate al personale di polizia del Commissariato di San Sabba. Secondo quanto si apprende, il presunto responsabile della violenza ai danni della donna sarebbe persona nota negli ambienti delle forze dell’ordine e della magistratura. L’indagine sull’ipotesi di reato è particolarmente delicata. “Al momento nessuna ipotesi è esclusa” ha dichiarato De Nicolo.