Condannato per violenza sessuale torna in libertà, la vittima: "Donne state attente"

TRIESTE - Chi sconta il proprio debito con la giustizia è una persona libera, ma in caso di condanne per violenza sessuale quella stessa libertà torna come un incubo a spaventare le vittime. E' per questo motivo che Alessandra (nome di fantasia utilizzato per garantirne l'anonimato) si è rivolta a chi scrive per condividere le personali preoccupazioni relative alla liberazione (dopo aver scontato la pena) di chi molti anni fa l'aveva molestata e per lanciare un appello a "tutte le donne triestine. State con gli occhi bene aperti, uno stupratore dalla fine di febbraio sarà in giro, è una persona pericolosa".

La vicenda

La vicenda si consuma a Trieste diversi anni fa. L'uomo, un cittadino di origine straniera e senza fissa dimora, segue una giovane nei pressi di una fermata dell'autobus in prima periferia. Poco dopo la ragazza viene aggredita dal soggetto. Per lui, dopo le indagini e l'arresto effettuato dai carabinieri, viene formulata l'accusa di violenza sessuale. C'è un processo, poi nel 2021 si arriva a sentenza definitiva, pronunciata dalla Corte d'appello. L'uomo, tra le altre cose, ha una lunga lista di precedenti penali (rapina, porto abusivo di armi da taglio e denuncia per tentato furto aggravato) a causa di reati commessi lungo tutta la penisola italiana in un periodo tra il 2015 e il 2017.

"Guardatevi le spalle"

Oggi, a distanza di molti anni e dopo aver pagato il suo debito con la giustizia, l'uomo torna in libertà perché per la legge ha finito di scontare la sua pena. La comunicazione è stata inoltrata dagli stessi carabinieri alla vittima (un atto che in questi casi è obbligatorio), ma ora quella stessa donna ha paura che la persona possa tornare a commettere quel tipo di reato. "Non voglio che succeda ad altre donne quello che è successo a me. Tenete gli occhi aperti, questa persona uscirà dal carcere, ma è una persona pericolosa. Per questo voglio dire di stare attente e guardarsi sempre intorno". Un appello che arriva in un momento particolarmente delicato per quanto riguarda l'analisi dell'odioso fenomeno e in un periodo dove l'allerta per reati del genere, sia negli ambienti investigativi che in quelli della procura, è massima.