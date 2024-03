Picchia la compagna: scatta l’ammonimento del questore

TRIESTE - Ammonimento del questore di Gorizia a un uomo responsabile di lesioni personali la compagna convivente. Si tratta di un cittadino italiano residente nel comune di Gorizia, già segnalato per reati contro il patrimonio e la famiglia. Rischia anche la sospensione della patente di guida da uno a tre mesi con provvedimento che potrà essere emesso dalla locale prefettura. Le misure di prevenzione per condotte di violenza domestica, ricorda la questura, vengono disposte dal questore quando si segnalano alle forze dell'ordine, in forma non anonima e anche in assenza di querela, un fatto che debba ritenersi riconducibile a determinati reati, consumati o tentati, nell’ambito di violenza domestica, ossia uno o più atti gravi di violenza fisica, psicologica o sessuale o economica che si verificano tra persone legate, anche in passato, da vincoli di matrimonio o da relazioni affettive.