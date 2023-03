"Vanno a trovare la parente a Cattinara e scoprono che è deceduta: nessuno li aveva avvisati", la segnalazione di Zalukar

"Vanno a visitare il familiare ricoverato in ospedale, trovano un altro malato al suo posto, il loro caro era morto il giorno prima e nessuno li aveva avvisati", è il titolo della segnalazione inviata agli organi di stampa dal consigliere regionale Walter Zalukar, che riporta una testimonianza trasmessa alla Regione. Il fatto sarebbe accaduto all'ospadale di Cattinara il 23 marzo scorso. Questa la testimonianza, inoltrata dal consigliere: “Da circa una settimana la sorella di mio suocero si trovava ricoverata in torre medica, sia mercoledì che giovedì pomeriggio siamo andati a trovarla ed era cosciente. Ieri alle 14.15 mi sono recata con mia suocera in reparto e al posto suo troviamo un’altra signora nel suo stesso letto. Stupite e allibite chiediamo dov'è la cognata e veniamo a sapere dalle due signore ricoverate nella stessa stanza che la nostra parente è morta la sera prima. Nessuno ci ha avvisato. Nessuna chiamata sui cellulari. La caposala si scusa tantissimo e parla con i 3 infermieri in turno la sera prima, che dicono di aver telefonato senza trovare nessuno... cosa assolutamente non vera.”

Secondo Zalukar si tratta di "un atto di negligenza inammissibile nei confronti dei pazienti e familiari" e spera "che non si vada a cercare un capro espiatorio tra gli operatori, che già vivono situazioni drammatiche di disorganizzazione e carenza di risorse, la cui responsabilità va cercata a livelli ben più alti".