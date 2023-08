Tenta di togliersi la vita ma viene salvato da 118 e polizia

TRIESTE - Un uomo di 65 anni dà in escandescenze e cerca di togliersi la vita, per fortuna i soccorsi lo fanno desistere e lo portano in ospedale: è successo oggi, giovedì 3 agosto, in via monte San Gabriele. L'uomo era in stato di forte agitazione e, dopo oltre un'ora di trattativa e l'intervento di tre volanti della polizia e del 118, è stato convinto a desistere dalle sue intenzioni. Poi è stato trasportato all'ospedale di Cattinara.