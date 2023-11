Wartsila: dopo mesi di attesa annunciato il tavolo a Roma

TRIESTE - Il Ministero convoca per il prossimo 30 novembre a Roma il tavolo nazionale su Wärtsilä. Lo ha dichiarato l'assessore regionale al Lavoro Alessia Rosolen. Come dichiarato dai sindacati Cgil, Cisl e Uil, la convocazione del tavolo da parte del Ministero delle Imprese e del Made in Italy avrebbe dovuto avvenire già lo scorso 30 settembre. Ieri, quasi due mesi dopo, l'annuncio del prossimo incontro al Mimit. "Sarà un momento importante di confronto per tutti i soggetti coinvolti in questa crisi industriale partendo da una certezza: ogni lavoratore è fondamentale per la nostra comunità", ha aggiunto l'assessore, precisando che "In tutta la zona europea l'industria manifatturiera sta registrando segnali preoccupanti. Il rischio è che nel prossimo futuro le finanze della Regione possano essere messe a dura prova per la necessità di mettere in campo nuovi ammortizzatori sociali".

"Dobbiamo inoltre intervenire sul sistema delle relazioni industriali per adeguare i salari dei lavoratori. L'Italia - ha ricordato Rosolen - è l'unico Paese in Europa dove si è registrata una perdita di potere d'acquisto. Allo stesso tempo dobbiamo ridurre la precarizzazione, incentivando al massimo i contratti stabili". "L'industria è imprescindibile per lo sviluppo del territorio giuliano. Industria - ha concluso l'esponente della Giunta Fedriga - che non va demonizzata, ma incentivata e migliorata con tutti gli strumenti a nostra disposizione"