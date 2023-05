Wartsila, la sottosegretaria Bergamotto: “L’azienda proroghi impegno a non licenziare"

Il governo ha intenzione di chiedere a Wartsila di prorogare l'impegno a non licenziare, come previsto dall'accordo del 29 novembre scorso. Come riportato da alcune testate locali la dichiarazione arriva dalla sottosegretaria al Mimit, Fausta Bergamotto, che sta coordinando il tavolo sulla vertenza. La richiesta della sottosegretaria è quella di "allungare i tempi: bisogna recuperare almeno i due mesi persi", quindi arrivare al 30 novembre.

Bergamotto ha specificato che il governo "non può commissariare l'azienda" ma che è "perfettamente allineato" con la Regione Fvg nella salvaguardia dell'impianto, dei posti di lavoro e della filiera produttiva, Bergamotto è convinta che Wartsila debba "chiarire cosa è accaduto" in merito al ritiro della manifestazione di interesse dell' austriaca Christoff, l'unica considerata in grado di mantenere occupazione, retribuzione e investimenti previsti. "Stiamo andando a fondo - ha dett9o la sottosegretaria - Wartsila deve chiarire, e deve formulare delle richieste" agli eventuali acquirenti, "deve essere ragionevole e non trasformare queste richieste in pretese".