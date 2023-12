Il “Zauberfloete” di Mozart incontra le Mille e una notte e fa sognare il Verdi

TRIESTE - Un Zauberfloete in un allestimento “solido” e convincente, quello che è andato in scena ieri, sabato 9 dicembre, in seconda replica al Teatro Verdi. Una solidità che si riferisce non solo all’amalgama sonoro della seconda compagnia di canto e dell’orchestra, sotto le salde redini del maestro Beatrice Venezi, ma anche, letteralmente, al coerente insieme di regia, scene e costumi, tutti e tre nelle mani dell’esperto Ivan Stefanutti. Solide le scenografie, composte da elementi reali, e non, come vorrebbe la moda del momento, limitate a fondali dipinti e proiezioni video. L’ispirazione dichiarata è quella delle Mille e una notte, ma Stefanutti ha saputo ricreare il “non luogo” dell’ambientazione mozartiana inserendo elementi dell’estremo oriente, per una resa finale che proietta lo spettatore in luogo genericamente esotico e fiabesco.

I cantanti hanno dovuto affrontare i lunghi recitativi in italiano, scritti da Stefano Simone Pintor, che hanno messo alla prova anche le loro doti attoriali. Tra loro ha brillato soprattutto Nicole Wacker, una Regina della Notte già acclamata in tournée con Opera Lombardia, che ha magistralmente eseguito “Der Hoelle Rache”, una delle arie in assoluto più note e impegnative. Fascinosa anche come attrice la pluri talentuosa Patricia Daniela Fodor, sia violinista che soprano, nel ruolo di Pamina, mentre il giovane tenore palermitano Andrea Schifaudo è una gradita sorpresa nei panni di Tamino. Un altro giovane talento ha affrontato con successo il ruolo di Sarastro: Alessandro Ravasio, enfant prodige del repertorio barocco e mozartiano. Il versatile baritono Vincenzo Nizzardo stupisce nel ruolo “buffo” di Papageno, dopo aver ricoperto con successo ruoli più drammatici e impegnativi, e gli fa da degno controcanto la Papagena Chiara Maria Fiorani, già applaudita al debutto dell’allestimento sul palco del teatro Sociale di Como. Completa il cast una numerosa squadra di comprimari di qualità. Altre repliche del “Zauberfloete” sono in programma al Teatro Verdi il 10, 15, 16 e 17 dicembre.