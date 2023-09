Morto a 66 anni l'epidemiologo Fulvio Zorzut

TRIESTE - Si è spento giovedì scorso, all'età di 66 anni, il dottor Fulvio Zorzut. Il medico triestino è deceduto nella sua abitazione di Grado. Lo ha riportato Il Piccolo. Zorzut, in pensione dal 2019, nel corso del suo ultimo incarico professionale era stato direttore della Struttura complessa di igiene, sanità pubblica ed epidemiologia dell’attuale Asugi. Dopo aver conseguito la maturità scientifica al liceo Oberdan nel 1975, si è laureato in Medicina nel 1981, a soli 24 anni: era stato, a quel tempo, il medico più giovane della provincia di Trieste e tra i più giovani in Italia. Specializzatosi successivamente in Igiene e Medicina Preventiva e in Clinica Oculistica, nel 2010 era stato nominato dirigente della Struttura semplice Tutela della salute negli ambienti di vita del Dipartimento di prevenzione dell’Azienda sanitaria di Trieste, consolidando ulteriormente il suo impengo nel campo della medicina preventiva. Oltre alla sua carriera in campo medico, Zorzut era attivo nella vita sociale e culturale di Trieste. Era stato presidente del Rotary Trieste Nord e socio di varie associazioni locali di rilievo, come lo "Yacht Club Adriaco". Come comunicato dai famigliari a Il Piccolo, i funerali si terranno martedì 12 settembre alle 10 nella chiesa di San Bartolomeo Apostolo a Barcola.