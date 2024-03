L'Italia in vetrina, parata di ministri in città

TRIESTE - "Occorre promuovere il confronto tra istituzioni, imprese e stakeholder per elaborare proposte concrete per potenziare l'attrattività sui mercati esteri; porre a comune denominatore le specificità e le eccellenze dei singoli territori, e raccogliere le sfide del futuro, in particolare sui fronti dell'innovazione e della sostenibilità, sviluppando strategie che siano espressione del lavoro sinergico tra i diversi livelli istituzionali". Lo ha detto a Roma, questa mattina, Massimiliano Fedriga, nelle duplici vesti di governatore del Friuli Venezia Giulia e di presidente della conferenza delle Regioni, nel corso della presentazione della seconda edizione di "Selecting Italy" (la prima si è tenuta a gennaio dello scorso anno, ndr). L'evento, organizzato dalla Regione Friuli Venezia Giulia e dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, è patrocinata dal ministero degli esteri e della cooperazione internazionale e del ministero delle imprese e del made in Italy e si terrà al Generali Convention Center di Trieste nelle giornate di lunedì 8 e martedì 9 aprile. "Se negli ultimi anni il Friuli Venezia Giulia è riuscito a conseguire risultati importanti sul versante degli investimenti esteri diretti, triplicando la propria incidenza percentuale sul dato nazionale, dal 2 al 6,3 per cento e incrementando del 130 per cento in due anni i dossier dei potenziali investitori, l'impegno futuro - a detta di Fedriga - non può limitarsi a rafforzare queste statistiche con una visione squisitamente localistica, ma deve al contrario rivolgersi alla definizione di politiche più ad ampio spettro che, penso alle Zone economiche speciali e alle Zone logistiche semplificate, possano incidere significativamente sulla nostra competitività non solo come Regione ma come Paese".

L'evento

Lunedì 8 aprile si alterneranno interventi istituzionali, tra cui quelli del ministro dell'economia, Giancarlo Giorgetti, e del viceministro del Mimit Valentino Valentini, con quattro workshop sulle catene regionali del valore e due tavole rotonde; martedì 9 aprile sono invece in calendario il vicepresidente del Consiglio nonché ministro degli esteri, Antonio Tajani, il ministro delle imprese, Adolfo Urso, e il ministro per la pubblica amministrazione Paolo Zangrillo. Interverrà anche l'amministratore delegato di Fincantieri, Pierroberto Folgiero, con due focus tematici sui mercati statunitense e giapponese e un approfondimento sul "Big Science Business Forum 2024" quale punto di incontro tra mondo della ricerca e delle imprese. Saranno presenti anche gli assessori Sergio Emidio Bini, Riccardo Riccardi e Alessia Rosolen.