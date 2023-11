Bilancio comunale in anticipo: più soldi a sociale, scuola e personale

TRIESTE - Il Comune presenta il bilancio 2024 - 2026 in anticipo di un mese per il secondo anno consecutivo e la spesa corrente aumenta di 20 milioni di euro, senza incremento della pressione fiscale ma potenziando il contrasto all’evasione in sinergia con Esatto. Il bilancio, ha spiegato in conferenza stampa l’assessore comunale al bilancio Everest Bertoli, chiude in pareggio a 742 milioni di euro. Il debito residuo è stato quasi dimezzato rispetto al 2017, agli inizi del terzo mandato Dipiazza, da 123 milioni di euro nel 2017 a 69 milioni nel 2024.

“La spesa corrente - ha spiegato l’assessore - aumenta e passa dai 358 milioni dell’anno scorso ai 378 milioni di quest’anno, quasi 20 milioni di euro di spesa corrente in più e questo grazie al fatto che in quest’anno abbiamo potuto accertare, per un territorio che viaggia molto bene dal punto di vista economico, entrate per 7 milioni di euro in più per quanto riguarda la parte tributaria, non perché abbiamo aumentato la pressione fiscale ma perché è aumentata la base fiscale”.

Si aggiungono 6,7 milioni di trasferimenti in più, in buona parte dalla Regione Fvg, e quasi 10 milioni di euro in più di entrate extra tributarie che passano da 56 milioni 66 milioni. Il che, è stato spiegato, “anche grazie all’estinzione anticipata di 7,5 milioni di euro di debito, che ci ha permesso di mettere nel prossimo triennio un milione o più ogni anno sul bilancio del Comune”.

“Non abbiamo tagliato nessuno di quei dati che ci rendono una città al top in Italia per la qualità della vita -, ha aggiunto Bertoli -, ma laddove è stato possibile li abbiamo anche aumentati”. Si parla in particolare del settore diritti sociali, politiche sociali e famiglia: gli stanziamenti per il 2024 sono di 125 milioini di euro, il 33 per cento del bilancio corrente. La parte del leone, nel sociale, la fanno gli interventi per l’infanzia e gli asili nido, che arrivano a 51,6 milioni ovvero 3,6 milioni rispetto al 2023, e 26 milioni per la disabilità (sei milioni di in più). Il budget istruzione rappresenta invece il 15,50 per cento della spesa corrente, con due milioni in più rispetto anno prima, ossia 58 milioni.

Sul fronte del personale comunale, per far affrontare gli adeguamenti contrattuali e le nuove assunzioni, il Comune stanzia per il prossimo triennio 117 milioni di euro, sette milioni in più rispetto all’anno scorso, “per gli adeguamenti contrattuali ma anche per potenziare i nostri uffici tecnici e il personale delle scuole e del sociale”, ha precisato Bertoli.

Per quanto riguarda gli investimenti nel piano triennale dei lavori pubblici (2023 - 2026), ci saranno interventi in conto capitale per 341,41 milioni di euro, di cui 144,3 milioni soltanto nel 2024. Per quanto riguarda le fonti di finanziamento per le opere pubbliche, parte delle risorse deriveranno da alienazione di immobili del patrimonio disponibile (oltre 21 milioni euro) e di immobili del patrimonio per il Porto Vecchio. Si parla in questo caso di oltre 52 milioni, di cui “l’85 per cento andrà all’Autorità portuale - ha specificato Bertoli - e il restante 15 per cento rimarrà al Comune, ossia dai sette agli otto milioni, che saranno stanziati appunto per lavori pubblici”.

Il sindaco Dipiazza si dichiara soddisfatto per l’approvazione del bilancio in anticipo, poiché “le risorse saranno stanziate prima, mentre ci sono dei comuni che approvano il bilancio anche nell’ottobre successivo”. Secondo il primo cittadino “siamo tra i comuni più virtuosi in Italia per i debiti”, anche grazie “alla vendita del 10 per cento di Hera”.