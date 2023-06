I cinesi portano il petrolio per l'Austria, Cosco in porto a Trieste

TRIESTE - La prima volta era passata inosservata, questa volta no. La Yuan Nan Hai, petroliera dell'armatore cinese Cosco Shipping Energy Transportation è giunta nel porto di Trieste dove, in queste ore, ha attraccato al terminal Siot. La nave, lunga 275 metri e con un tonnellaggio di oltre 150 mila tonnellate, scarica greggio per gli austriaci della Omv, colosso petrolifero e shareholder del gruppo Tal. La prima volta della petroliera battente bandiera cinese a Trieste era stata a fine maggio. Era rimasta in porto per alcuni giorni, poi aveva invertito la rotta dirigendosi allo scalo petrolifero di Sidi Kerir, in Egitto. La Cosco Shipping Energy Transportation fa parte del gruppo Cosco, azienda di Stato cinese che nel 2022 (riferimento alla Cosco Shipping Holdings) ha sfiorato i 60 miliardi di dollari di fatturato, con un incremento di poco meno del 20 per cento rispetto all'anno precedente.