Gallas Group: un'impresa del Fvg tra le 1000 aziende europee sulla classifica di Financial Times

UDINE - La Gran Bretagna occupa, come spesso accade, il primo posto, Londra si conferma la capitale europea con il più alto tasso di crescita fra le aziende private ma l'Italia si difende bene. E lo fa anche grazie al tessuto imprenditoriale del Friuli, da sempre uno dei motori produttivi del nostro Paese. A fregiarsi di un ottimo piazzamento nella consueta classifica annuale redatta dal Financial Times c'è nientemeno che Gallas Group, il marchio ormai leader a livello nazionale nel settore dell'assistenza domiciliare, posizionatosi fra le prime mille aziende del continente per quanto concerne l'aumento dei ricavi nel triennio 2019/2021.

L'attività dei fratelli Alberto e Lorenzo, titolari dell'omonima realtà imprenditoriale nata a Udine e che quest'anno festeggia il decennale, occupa il 549° posto nella speciale graduatoria stilata dalla prestigiosa testata inglese: un posizionamento di grande valore anche perché nella classifica ci sono alcuni fra i brand più noti ed importanti a livello europeo. L'Italia, peraltro, è ottimamente rappresentata: sono ben tre complessivamente le aziende del Belpaese presenti nella top ten.

"Per noi è un motivo di grande orgoglio essere stati inseriti fra le mille attività con la crescita più alta nel triennio dal 2019 al 2021 - osserva Alberto Gallas - e siamo altrettanto soddisfatti per i risultati ottenuti nel 2022 e per come si sono aperti i primi due mesi del 2023. L'obiettivo è di mantenere il trend di crescita degli ultimi anni: nel 2019 abbiamo chiuso con un fatturato di 3,2 milioni di euro, nel 2020 di 4,7, nel 2021 di 6,5 e nel 2022 abbiamo toccato gli 8,3 milioni. Ma allo stesso tempo vogliamo mantenere elevato il nostro standard qualitativo senza perdere di vista l'aspetto umano, che in un settore come il nostro rappresenta la condizione essenziale per soddisfare le famiglie".