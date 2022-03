Lavoro, boom di assunzioni in Fvg: +23% in un anno

Assunzioni cresciute del 23,1% in gennaio rispetto allo stesso mese dell'anno scorso: lo dicono i dati diramati oggi dall'Osservatorio mercato del Lavoro Fvg. Sono oltre 31.570 le nuove assunzioni, che hanno superato i livelli del pre pandemia (+5,8% rispetto al 2019). Aumentano anche le chiusure dei contratti a termine, oltre 19.500 le cessazioni (+42,4% rispetto al gennaio dell'anno precedente e +17,5% rispetto al 2019). Il saldo finale è positivo e sono oltre 11.900 le posizioni di lavoro, un valore simile al periodo del biennio 2020-2021 ma inferiore a quello del 2019 (13.145).

Tra le cessazioni quasi 5mila sono dovute a dimissioni volontarie (+54% rispetto al 2021 e +43,7% sul 2019), un fenomeno che continua ad aumentare in maniera significativa. L'Osservatorio spiega, tuttavia, che questo si deve principalmente a dimissioni seguite da un ricollocamento dentro lo stesso settore (per lo più manifattura e costruzioni). Secondo i dati del Registro delle imprese presso le Camere di Commercio, l'avvio di nuove imprese risulta cresciuto del 28,3% per il settore delle costruzioni e per le attività immobiliari del 32,5%.