Wartsila, sindacati in pressing: tavolo a Roma il 18, domani l'incontro con i politici del Fvg

TRIESTE - L'ennesimo tavolo sulla vertenza Wartsila al fine di individuare una possibile soluzione alla crisi si terrà al Ministero del Made in Italy il prossimo 18 maggio. La convocazione, come riporta Il Piccolo, è stata inviata ai sindacati nel pomeriggio di oggi dopo che le stesse sigle sindacali, in una nota congiunta diffusa in mattinata, avevano espresso il malcontento per non aver ricevuto alcuna notizia in merito. Nella giornata di domani, alle 11 presso la sala piccola Fenice di via San Francesco a Trieste, si terrà un incontro tra gli stessi sindacati e i parlamentari del territorio. La convocazione è stata inviata a Luca Ciriani, Francesca Tubetti, Walter Rizzetto, Nicole Matteoni, Emanuele Loperfido, Marco Dreosto, Vannia Gava, Massimo Panizzut, Graziano Pizzimenti, Tatjana Rojc, Debora Serracchiani, Stefano Patuanelli, Ettore Rosato e Isabella De Monte.