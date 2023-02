"Banksy" a Trieste, giornata di guide gratuite per i visitatori

Quando Dal 21/02/2023 al 21/02/2023 Lunedì – giovedì dalle 9 alle 20, venerdì e domenica dalle 9 alle 21, sabato dalle 9 alle 22

Prezzo €14 per il biglietto intero; €11 biglietto ridotto; 7€ biglietto ridotto per i minorenni 6-17 anni. Per i visitatori che decidono di fermarsi almeno due notti a Trieste, il biglietto di ingresso alla mostra è gratuito.