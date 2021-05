Il bullismo si mette "a nudo" con un musical al Rossetti in diretta streaming

Contro il bullismo e il cyberbullismo, fenomeno in aumento durante la pandemia, il Rossetti organizza uno spettacolo creato dai giovani per i giovani, ma dedicato a tutte le fasce d'età. “In controluce. Il bullismo è nudo”, a cura dell'Accademia di Musical Theatre di Trieste, sarà trasmesso online in diretta sul canale youtube del Comune lunedì 24 maggio alle 19, senza pubblico in sala poiché le attuali norme non consentono di ospitare in sala gli studenti delle scuole.

Lo spettacolo, già andato in scena nel 2019, unirà musica, danza e recitazione dal vivo e si ispira alla storia della giovane Amanda Todd, studentessa canadese che nel 2012 si è tolta la vita dopo essere stata vittima di cyberbullismo. L'evento è sostenuto dal Comune di Trieste e dalla banca Zkb e la presentazione ufficiale ha avuto luogo questa mattina alla presenza dell'assessore comunale all'Educazione Angela Brandi, il presidente del Teatro Rossetti Gianfranco Granbassi, la presidente dell’Accademia e insegnante di recitazione Giada Vitale con la giovane attrice Elisa Chiodi e il presidente della banca ZKB Adriano Kovacic.

“In questi anni il fenomeno del bullismo si è espanso soprattutto attraverso i social - ha detto l'assessore Brandi -, è quindi importante sensibilizzare famiglie e ragazzi attraverso il teatro, per prevenire il fenomeno. Molti di questi giovani attori hanno provato sulla propria pelle il bullismo, e attraverso la loro arte ne rappresenteranno le varie tipologie".

"E' la prima volta che torniamo tutti insieme e senza pubblico - ha spiegato Giada Vitale - , questa esperienza ci ha reso più forti, il teatro è sempre il luogo del possibile e del coraggio proprio perché sei protagonista sul palcoscenico. E avere l’obiettivo di tornare a rappresentare questi spettacoli è stata una molla notevole per i ragazzi aiutandoli ad affrontare il lungo periodo di isolamento e di solitudine dovuto alla pandemia”.

“Abbiamo provato le scene online ma anche all’aperto, scoprendo di possedere una forza granitica che ci unisce e ci spinge a dare il meglio di noi stessi – ha affermato Elisa Chiodi - con tanta voglia di mettere in scena temi di grande interesse e spero presto a ritrovare il pubblico”.