Giorgia in concerto al Rossetti: un nuovo album e canzoni senza tempo

Giorgia, una delle voci più amate del cantautorato italiano, sarà in scena con il suo tour "Blu Live" al Politeama Rossetti il prossimo tre giugno alle 21. Un tour composto da due fasi: la prima nei teatri, la seconda nei palasport di tutta Italia. L'ultima esibizione di Giorgia in Fvg è stata 2019 a Udine, ora la star della musica italiana torna con l'album "Blu", in bilico tra emozione e ragione, che dà il nome al tour stesso. I biglietti per il concerto, organizzato da Zenit srl e Friends and Partners, in collaborazione con Regione Friuli Venezia Giulia, PromoTurismoFVG e Politeama Rossetti di Trieste, saranno in vendita a partire dalle 18.00 di oggi, martedì 17 gennaio sul circuito Ticketone.

Giorgia Todrani, semplicemente Giorgia, romana classe 1971, ha alle spalle oltre vent’anni di carriera artistica nella quale ha ottenuto 25 dischi di platino consegnando alla storia una serie di brani senza tempo, che hanno conquistato il cuore di milioni di persone: Giorgia è una delle più grandi artiste italiane di sempre. Nel corso degli anni ha collaborato con importanti artisti italiani e internazionali, tra cui, solo per citarne alcuni: Luciano Pavarotti, Ray Charles, Lionel Richie, Jovanotti, Mina, Zucchero, Pino Daniele, Andrea Bocelli, Eros Ramazzotti, Gianna Nannini, Herbie Hancock e Alicia Keys. In Italia ha venduto circa 7 milioni di copie.

Giorgia è una convinta ecologista già da molti anni animalista, attenta ai diritti degli animali e dei bambini. In passato è stata ambasciatrice Unicef, adesso è una ferma sostenitrice di associazioni quali Greenpeace, Animal Equality, ENPA, LAV, sostiene il Karibu Village in Kenya ed è socia fondatrice di un’associazione che si occupa di educazione e assistenza a bambini e famiglie a Cinecittà (Roma). Fra i prossimi concerti al Politeama Rossetti di Trieste troviamo quelli di Claudio Baglioni (30 gennaio) e di Ermal Meta (14 marzo). Biglietti in vendita, info su www.azalea.it .