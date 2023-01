Concerto per Inner Wheel Club al Tartini

Martedì 10 gennaio alle 16 nella Sala Tartini del Conservatorio Tartini di Trieste riflettori sul Concerto per Inner Wheel Club: un evento musicale aperto a tutta la città, promosso da Inner Wheel Club in sinergia con il Conservatorio Tartini per festeggiare la consolidata collaborazione, sottolineata dalla presenza all’evento del Direttore del Conservatorio Sandro Torlontano e che prevede il sostegno al percorso formativo di otto studenti meritevoli del Conservatorio, con altrettante borse di studio annuali.

L’International Inner Wheel è molto probabilmente la più grande organizzazione femminile di service al mondo. L’Inner Wheel nacque ufficialmente il 10 Gennaio 1924, quando Margarette Golding fu eletta Presidente di un Club in Manchester, costituito dalle mogli dei Rotariani. «Il 10 gennaio è la nostra festa nazionale, l’Inner Wheel Day – spiega la presidente del Club di Trieste Gianna Bonifacio – e al concerto, aperto alla città, assisteranno, insieme alla Governatrice Distrettuale Amelia Sales, anche le socie dei Club Inner Wheel di Cervignano-Palmanova, Cividale, Gorizia, Pordenone, Trieste e Udine. Tutte le Presidenti dei Club Regionali – Angela Alt, Anita Nitti, Anna Nanut, Anna Tallon e Tiziana D'Antoni – hanno infatti accolto con grande entusiasmo la proposta del nostro Club di Trieste di fare, per la prima volta, un Service comune, consistente in otto Borse di Studio destinate agli studenti più meritevoli del Conservatorio Tartini».

Il programma del Concerto prevede l’esecuzione della Sinfonia n. 6 in fa magg. op. 68 “Pastorale” di L. van Beethoven nella trascrizione per due pianoforti a 8 mani di Theodor Fürchtegott Kirchner. Protagonista, in scena, sarà il noto pianista Luca Trabucco, docente al Conservatorio Tartini, affiancato da tre giovani e talentuosi pianisti in grande ascesa, premiati in vari concorsi internazionali: Lorenzo Ritacco, Matteo Di Bella, Lucia Zavagna. Il concerto è aperto alla libera fruizione del pubblico, gratuitamente e con semplice richiesta di prenotazione del proprio posto.