Due giorni di festa a Duino Aurisina per la festa del patrono San Rocco

DUINO - AURISINA - Torna a Duino Aurisina la tradizionale festa del patrono San Rocco. Dal 16 al 20 agosto tradizione, cultura, mercatini, eno-gastronomia, sport e musica animeranno varie location ad Aurisina, con un programma ricco di proposte atto a valorizzare il territorio e le sue risorse. Tanti gli appuntamenti golosi e le iniziative di solidarietà a sostegno della Slovenia dopo le recenti alluvioni. In attesa che i lavori di riqualificazione della piazza di Aurisina arrivino a compimento per concentrare nuovamente le attività legate alla manifestazione nel centro del Comune, l’edizione di quest’anno sarà dislocata su diverse aree in modo da far conoscere e vivere differenti scorci di un territorio tutto da scoprire.

Il via ufficiale è il 16 agosto alle 18 nella chiesa parrocchiale con la Santa Messa Presieduta dall’Arcivescovo C.R.M. Redaelli. Seguirà l’apertura delle mostre presso la Casa della Cultura Igo Gruden. Un’occasione per ammirare paramenti sacri, oggetti liturgici e l’antica Via Crucis di Aurisina. Una mostra d’arte degli allievi del corso di Ajlin Visentin, l’anima di Acciaio di Mirko Crisetig e Jasna Košuta. Dalle 20 la serata musicale con il trio “SV.Rok”

Il 17 agosto, dalle 20, serata letteraria con Marija Kostnapfel e Andrejka Mo?ina nel giardino della parrocchia. Tra le novità di quest’anno, dal 18 al 20 agosto sarà allestito il chiosco enogastronomico al campo Sokol. Grigliate, prodotti tipici e vini del Carso saranno protagonisti degli appuntamenti golosi. Sempre il 18 dalle 17 nella medesima località tutti a caccia di occasioni al mercatino delle pulci tra antichità e vintage. Dalle 20 e 30 prende la scena Giovani per San Rocco, gruppo musicale Zmelkoow con ospiti.

Il 19 agosto al Campo Sokol dalle 9 il torneo di Beach Volley, alle 16 Laboratorio di acquerello per bambini con Ajlin Visentin, alle 19 l’esibizione della banda musicale M?stská hudba Františka Kmocha Kolín, Repubblica Ceca, alle 20: 30 il Concerto del Cantautore Slavko Ivan?i? con il gruppo vocale Vihar. Il 20 agosto alle 9:30 la Santa Messa Solenne con la processione. Alle 19 la banda musicale Nabre?ina si esibirà al campo Sokol e alle 20:30 andrà in scena “Il buffo dell’opera” a cura dell’Accademia Lirica di Santa Croce e solisti diretta da Alessandro Švab. L’edizione 2023 sarà anche Ecofesta, nell’ottica di dare uno sguardo sensibile anche all’ambiente. Ma non è tutto: anche la solidarietà sarà un tema importante. Le offerte raccolte durante le celebrazioni religiose in programma, saranno devolute alla Karitas di Maribor, una delle zone della Slovenia maggiormente colpite dalle recenti alluvioni. Le giornate di festa saranno occasione per promuovere ogni tipo di solidarietà con le popolazioni colpite dal maltempo.

L'evento è stato illustrato oggi alla presenza del sindaco di Duino Aurisina - Devin Nabre?ina Igor Gabrovec con l’Assessora al turismo Marjanka Ban, il vicesindaco Mitja Petelin, Pavel Vidoni, Presidente dell’Associazione Sokol, Jasna Simoneta dell’associazione Igo Gruden e Don Carlo Bol?ina, parroco di Aurisina, Robi Jakomin in rappresentanza dei viticoltori del Carso e del GAL e con i rappresentanti delle associazioni che hanno contribuito all’organizzazione degli eventi.