A Duino torna la Fiera del volontariato del Collegio del Mondo Unito

È aperta al pubblico l’ottava edizione della Fiera del Volontariato organizzata dal Collegio del Mondo Unito, che quest’anno pone l’accento sul tema “Azioni che curano”, rivolte agli altri, a sé stessi e all’ambiente. In aggiunta alle scolaresche, tutte le persone interessate a conoscere meglio il Collegio, i suoi studenti e il loro impegno nel sociale potranno partecipare all’evento il prossimo sabato 15 aprile. Un’occasione per tanti giovani di stare assieme, incontrando le associazioni che ogni giorno sul territorio realizzano gesti di solidarietà e vere e proprie azioni che curano.



Le realtà coinvolte in questa edizione della Fiera del Volontariato e che animeranno una serie di incontri sono: Oltre Quella Sedia, DONK - Humanitarian Medicine, Progetto Martina dei Lions Club di Trieste e di Duino Aurisina, il Centro Educativo Occupazionale (CEO) di Malchina, la Comunità di Sant’Egidio e WWF Trieste. A queste si uniranno una trentina di studenti del Collegio impegnati nelle attività di volontariato dedicate alle “azioni che curano”. Gli studenti del Collegio porteranno le loro testimonianze su come il volontariato sia una componente fondamentale del loro percorso formativo e della loro crescita personale di giovani cittadini del mondo.



Al Collegio del Mondo Unito dell’Adriatico il volontariato svolge, infatti, un ruolo centrale nella formazione dei suoi quasi 200 studenti provenienti da oltre 80 paesi. Ciò che contraddistingue gli United World Colleges è, infatti, l’abbinamento di un programma di studi impegnativo e rigoroso a una forte componente etica. Al Collegio gli studenti imparano che impegnarsi nello studio non è tutto: per crescere sviluppando il proprio potenziale e riuscire un giorno a fare la differenza nel mondo è fondamentale coltivare l’empatia e la connessione con gli altri. In questo senso, l’esperienza del volontariato è indispensabile.



La partecipazione all'ottava edizione della Fiera del Volontariato è gratuita ma si richiede la registrazione (https://www.uwcad.it/2023/fiera-volontariato). L’evento avrà inizio alle 9:30 presso l’Auditorium del Collegio e si concluderà alle 13:00.



La Fiera del Volontariato è organizzata con il contributo della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.



Per ulteriori informazioni



mondo2000@uwcad.it



Tel. 040 3739 280