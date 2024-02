L'autrice di Sex and the City arriva al Rossetti

TRIESTE - "Nessuna di loro ha mai indossato due volte lo stesso outfit Nessuna di loro ha mai ordinato un cocktail analcolico. Nessuna di loro ha mai pensato al sesso come un tabù". Carrie, Samantha, Charlotte e Miranda arrivano al Rossetti nel racconto on stage di Candace Bushnell, autrice di Sex and the City, al suo debutto in Italia il 23 febbraio con il one-woman-show: “True Tales of Sex, Success and Sex and the City”. La vera Carrie Bradshaw è pronta a svelarci ogni segreto, parlarci delle sue amiche e, soprattutto, del vero "Mister Big". Candace Bushnell e? l’autrice di dieci fra i libri piu? venduti a livello internazionale, e? diventata un’icona per molte donne, e con crescente successo e? passata con le sue storie dal giornalismo, alla narrativa, al piccolo e al grande schermo. Lo show sara? in lingua inglese con soprattitoli in italiano.

Sex and the city

Le quattro giovani donne di successo che condividono amicizia ed emozioni sullo sfondo luccicante della Grande Mela sono le protagoniste di un fenomeno culturale globale, che sarà raccontato dall'alter ego di Carrie Bradshaw nonché ideatrice del personaggio. Candace Bushnell accompagnera? il pubblico in un vorticoso tour di New York City, condividendo la sua filosofia di vita attraverso storie di moda, letteratura e sesso. Parlera? di se?, del suo arrivo a New York da sola con 20 dollari in tasca, della sua carriera, per arrivare ai segreti della creazione di “Sex & the City” e al ritrovarsi di nuovo single a cinquant’anni. Il suo racconto sara? provocatorio, ricco di humour e di verita?, ispirato agli interventi nella rubrica che ha tenuto a meta? anni Novanta sul “New York Observer” e da cui hanno avuto origine la sua popolarita? e il successo.

La festa a tema

Subito dopo lo spettacolo e a fine spettacolo si terrà festa a tema "Sex and the City", intrisa di eleganza cosmopolita e abiti alla moda. La colonna sonora sarà una miscela di musica trendy e classici delle stagioni di "Sex and the City". Una serata, dedicata all'amore, all'amicizia e allo stile di vita sofisticato delle donne di Manhattan.