DUINO AURISINA - Da due giornate d’immersione nell’atmosfera magica e senza tempo del Castello di Duino, tenutesi in occasione della quindicesima edizione di Primavera al Castello - artisti en plein air, nasce la mostra di dipinti “La Primavera” / dal Castello di Duino alla Portopiccolo Art Gallery, che si inaugura sabato 13 aprile, alle ore 19.00.



Organizzata dall’Associazione Casa C.A.V.E. in collaborazione con il Circolo Duinate / Primavera al Castello e il Comune Duino Aurisina - Devin Nabrezina, la mostra è il secondo appuntamento d’arte, inserito nella Sezione Territorio della Gallery, dopo la fortunata esposizione “SobivanjeConvivenza”, collettiva di giovanissimi artisti del Centro per la fotografia e l’arte iManaLAB di Nova Gorica.



L’esposizione – visitabile a ingresso libero fino al 5 maggio, dal venerdì alla domenica (dalle 17 alle 20 venerdì e sabato, dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 20 la domenica) e su appuntamento chiamando il n. 3386045489 o via email a portopiccoloartgallery@gmail.com - è il risultato della gioiosa creatività e del lavoro di numerosi artisti: 16 le opere che il comitato artistico, formato da Fabiola Faidiga, Massimo Premuda e Jasna Simoneta, ha selezionato, in linea con la ricerca contemporanea e che formano il cuore della nuova esposizione. Le opere in mostra sono di Nadia Bencic, Luisia Comelli Luìs, Ornella Dobetti, Marisa Ferluga, Lorenza Fonda, Helena Kenda, Helena Petrov?i?, Monica Porro, Loredana Riavini, Angela Romita, Nicola Santini, Mima Semec, Elisabetta Ziani. Per il Collegio del Mondo Unito dell’Adriatico, opere di Adele Paganotto, Inva Tafa e Teodora Tautkutè.



Oltre ai dipinti selezionati per la mostra, nella sala principale della galleria, viene presentata una selezione di opere contemporanee di alcuni artisti che hanno esposto a Portopiccolo negli anni precedenti.