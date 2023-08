Maker Faire, in piazza Unità torna la festa dell'ingegno

TRIESTE- Il 2 e il 3 settembre arriva in piazza Unità la decima edizione della Maker Faire Trieste, l'evento dedicato all'ingegno, alla creatività e alla scienza. L'evento, organizzato dall'ICTP e dal Comune di Trieste con il supporto dell'Amministrazione Regionale FVG, promette di essere un'esperienza unica.

In arrivo oltre 200 makers

La due giorni porterà la creatività nel centro di Trieste con l’attesissima festa dei maker: due giorni pieni di inventori, creativi, scienziati e soprattutto maker, con attrazioni tecnologiche, esperimenti e laboratori tecnologici e scientifici per tutte le età. Nella piazza principale di Trieste più di 200 makers, la cui maggioranza è attesa dalle quattro province di Trieste, Udine, Gorizia e Pordenone, ma come nelle passate edizioni ci sarà anche la partecipazione di numerosi espositori da altre regioni italiane (soprattutto dal Veneto) e da Slovenia, Croazia, Austria, Repubblica Ceca e Slovacchia. Appassionati, artigiani digitali e tradizionali, inventori, volontari e ricercatori saranno presenti con centinaia di nuovi progetti durante due giornate di festa per accompagnare tutti – giovani e meno giovani, appassionati della prima ora e curiosi last minute – in un entusiasmante viaggio nella creatività, nella tecnologia e nella scienza, per scoprire insieme invenzioni e progetti stupefacenti, imparando ma alla maniera del maker: divertendosi, esplorando, giocando e sperimentando. La Maker Faire Trieste è ben nota ormai a livello internazionale – dopo i suoi esordi come “Trieste Mini Maker Faire” fin dal 2014 – in questa decima edizione incorpora nuovamente al suo interno il Science Picnic, un settore dedicato alla scienza interattiva con un variegato programma di incontri con ricercatori, esperimenti, spettacoli e laboratori didattici.

La novità

Novità di questa edizione è la presenza anche di alcuni selezionati espositori di tipo commerciale, che abbracciando la filosofia Maker (provenendo loro stessi da quel mondo) hanno saputo creare delle realtà produttive e commerciali di successo. Domenica 3 settembre sarà ospite sul palco dell’evento anche Massimo Banzi, co-fondatore di Arduino e “padre spirituale” dei maker italiani, per parlare del futuro di tecnologia e innovazione. In piazza Unità d’Italia per due giorni si potrà vedere una grande scacchiera per grandi e piccoli scacchisti; ci sarà anche un treno, in scala ridotta elettrico, e il cui conducente lo guiderà stando a cavalcioni e anche un trenino in perfetta scala 1:22,5 oppure uno in Lego comandato da microcontrollori autoassemblati. O ancora un razzo, sparato con un propellente fatto di sola aria e acqua, che solcherà il cielo azzurro mentre gli scienziati e i bambini ne analizzano la traiettoria, più in basso le traiettorie da seguire saranno invece quelle dei raggi cosmici nella camera a nebbia. Nel frattempo tra i piedi potrebbe infilarsi un modellino di macchina off-road o conoscere degli steampunk, che vestiti con eleganza e ricercatezza sarano pronti a portarvi con loro in un mondo vittoriano popolato di macchine a vapore e ingranaggi d’ottone.