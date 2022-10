​Al Miela il festival "Omaggio a una visione" con la regista tedesca Helke Misselwitz

Arriva anche a Trieste, dopo aver toccato Gorizia e Nova Gorica, il festival cinematografico transfrontaliero "Omaggio a una visione" del Kinoatelje. Martedì 18 ottobre il festival arriva nel capoluogo giuliano per proseguire poi a Lubiana, San Pietro al Natisone e Udine. Tutta la settimana avrà un principale obiettivo: esplorare la visione del cinema della regista tedesca Helke Misselwitz, i cui lavori rappresentano una cronaca del periodo prima della caduta del muro di Berlino e di tutto ciò che seguì per gli abitanti della Repubblica Democratica Tedesca.

In tutte le sue opere l’autrice ritrae una società caratterizzata da un'identità multiculturale e dal conflitto che ne deriva: come vivere senza i confini di una volta e come ricreare al loro posto un tessuto connettivo e sociale che tenga insieme mondi diversi? Misselwitz se lo chiede indagando sulle dinamiche familiari della Germania dell'Est e dell'Ovest, ma anche su temi come l’emancipazione femminile, il lavoro, la ribellione giovanile. Helke Misselwitz sarà chiamata a condividere il suo percorso per la prima volta con una retrospettiva in Friuli Venezia Giulia dedicata interamente a lei.

Gli appuntamenti

Martedì 18 ottobre dalle 18 l’autrice sarà al Teatro Miela di Trieste dove è in programma la visione del suo Oder il fiume straniero, film sul corso d’acqua che nasce nella Repubblica Ceca e sfocia nel Baltico, creando un confine naturale di quasi duecento chilometri tra la Polonia e la Germania. I protagonisti non sono però intrappolati in nozioni di vita preconfezionate per chi abita una regione di confine. Misselwitz definisce le contraddizioni della diversità, descrivendo in quale modo le persone sono sempre in grado di superare la storia.

Alle 20 l’autrice interverrà prima della visione del suo road movie Winter adè (Addio inverno) dove viaggia in treno attraverso la Germania dell'Est poco prima del crollo della DDR ed incontra diverse donne con cui parla della vita e delle difficoltà. Il festival Omaggio a una visione è parte del programma GO! 2025 per la Capitale europea della Cultura ed è realizzato con il sostegno di Slovenian Film Center, Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e Comune di Nova Gorica. Il programma completo è disponibile sul sito del Kinoatelje. Tutti gli eventi sono a ingresso gratuito.

I partner

Questi i partner dell'evento: Accademia delle Arti dell'Università di Nova Gorica, Arci Hybrida, Associazione culturale Anno uno, Associazione Darko Bratina, Bonawentura, Cankarjev dom, Casa del cinema di Trieste, Centro Espressioni Cinematografiche Udine, DAMS Cinema – Università degli Studi di Udine, Goethe Institut - Roma, Istituto per la cultura slovena, Kulturhaus Görz, Kulturni dom Nova Gorica, La Cappella Underground, Ljubljana international film festival Liffe, Palazzo del Cinema di Gorizia, Robida, Slovenska kinoteka, SMO - Museo di paesaggi e narrazioni, Transmedia, Università del Litorale, associazione Kinoatelje, associazione Masovna, associazione Motovila, associazione Otok.

