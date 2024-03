Torna al Rossetti la magia del Circus Theatre Elysium con “Alice in Wonderland reloaded”

Prezzo non disponibile

TRIESTE - Ritorna al Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia il Circus-Theatre Elysium con “Alice in Wonderland reloaded” spettacolo di nuovo circo che intreccia ginnastica acrobatica, recitazione, pattinaggio, musica, danza. Una sola serata in programma: lunedì 4 marzo alle 20.30 al Politeama Rossetti. Dopo il successo riscosso nel 2022, “Alice in Wonderland”, arriva un favoloso spettacolo di nuovo circo con gli artisti del Circus-Theatre Elysium di Kiev, 25 straordinari ballerini e acrobati.

Lo spettacolo evoca la favola che Lewis Carrol creò nel 1865, attraverso un linguaggio scenico composito e sofisticato capace di intrecciare tante diverse discipline, dalla ginnastica acrobatica alla recitazione, dal pattinaggio, alla musica, alla danza con i tessuti aerei. Un adattamento scenico avveniristico ed esaltante che arricchisce la linea narrativa del racconto originale. È in questa dimensione, di colori, forme e melodie incalzanti, che il viaggio di Alice si compie. Le acrobazie saranno racchiuse in un impianto scenotecnico all’avanguardia, con affascianti effetti luce e scenari tridimensionali, proiettati su grandi schermi a led.

Pattinatori, acrobati, danzatori, trapezisti in movimento su una coinvolgente colonna sonora e avvolti in sfarzosi e mutevoli costumi, danno allora vita ad Alice, e a tutti i fantasiosi altri protagonisti della sua avventura: il Cappellaio Matto, la Regina Nera, il Bianconiglio, il Gatto. Alle loro storie si intreccia nello spettacolo una linea narrativa più romantica, quella dell’amore fra Alice e un Principe Azzurro che la sostiene nell’attraversare molte prove ed ostacoli.

Il Circus-Theatre Elysium, fondato nel 2012 a Kiev, vanta nel suo team i più talentuosi creativi dal mondo della danza e del circo est-europeo. La Compagnia, ha conquistato il pubblico internazionale con lo straordinario spettacolo "Alice in Wonderland Reloaded". Grazie al suo mix unico di arte circense contemporanea e danza, questa produzione ha registrato sold-out in prestigiosi teatri di Italia, Francia, Corea, Kuwait e Cina.